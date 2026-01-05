El analista Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, abordó en Lo Que Queda del Día las implicancias de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, advirtiendo que el proceso que enfrenta el presidente venezolano será "un juicio largo" que podría extenderse por al menos un año.

Respecto a las circunstancias de su detención en Caracas, el periodista señaló que "hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta", planteando dos escenarios posibles detrás de la operación: "Uno, que efectivamente alguien dentro de su entorno, de su círculo de hierro, lo traicionó (...). La otra opción, quizá un poco más conspirativa pero no por eso menos factible, es que todo lo que estamos viendo sea un montaje en términos de que Maduro negoció su entrega a cambio de beneficios de alguna clase que no podemos saber en este minuto".

En cuanto al panorama político en Venezuela, Rojas analizó el ascenso de Delcy Rodríguez a la Presidencia interina como una señal de "pragmatismo forzado" por parte de la Administración de Donald Trump. Para el experto, este giro estratégico implica que la Casa Blanca ha priorizado sus intereses económicos y el control de recursos energéticos.

"Cuando Trump deja de lado la figura de María Corina Machado, entrega una señal muy clara: más que la democracia y los derechos humanos en Venezuela, a Trump le interesa la estabilidad de Venezuela y lo que eso significa para los intereses y necesidades de Estados Unidos en la región y a nivel mundial", apuntó.

