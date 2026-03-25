Maduro enfrenta nueva audiencia en EE.UU. mientras su figura pierde protagonismo en Venezuela

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro enfrenta este jueves una nueva audiencia judicial en Nueva York, mientras su figura pierde peso en la escena política de Venezuela.

El exmandatario acudirá por segunda vez ante la justicia estadounidense junto a su esposa, Cilia Flores, tras su captura el pasado 3 de enero en una operación militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dos días después, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y, desde entonces, ha impulsado cambios de gabinete y reformas clave, como la modificación de la ley de hidrocarburos, mientras Maduro ha ido quedando relegado de la agenda pública.

"El discurso del ausente mandatario como héroe (...) prácticamente ha desaparecido", afirmó el politólogo Guillermo Aveledo, quien atribuyó este cambio a la baja popularidad del exgobernante y al nuevo contexto político.

Tras su captura, el oficialismo movilizó a sus bases para exigir su liberación, pero con el paso de las semanas ese énfasis ha disminuido. Aunque persisten algunos gestos simbólicos, como imágenes en espacios públicos, estos no forman parte de una estrategia central del Gobierno.

Nueva agenda política

En casi tres meses, Rodríguez ha marcado un giro en la conducción del país, especialmente en la relación con Estados Unidos, desplazando en la práctica la prioridad por la liberación de Maduro.

Aveledo describió este escenario como un "discurso dual": se mantiene una referencia simbólica al exmandatario, pero con un énfasis creciente en la normalización de vínculos internacionales.

En paralelo, el país atraviesa un nuevo momento político, con un proceso de amnistía que ha otorgado más de 8 mil libertades, además de protestas sindicales por mejoras salariales y reclamos por fallas en servicios básicos.

Defensa y relaciones exteriores

Maduro y Flores, imputados por cargos de narcotráfico y posesión de armas, aseguran no contar con recursos para financiar su defensa privada, al no ser reconocido como jefe de Estado.

Mientras tanto, Rodríguez ha calificado a Trump como "socio" y "amigo", en un contexto de acercamiento bilateral que incluye la flexibilización de sanciones y gestiones para reabrir la embajada venezolana en Washington.

Para Aveledo, aunque no es posible afirmar que Maduro sea completamente prescindible, "ciertamente es un lastre en la conversación", reflejando el cambio en el equilibrio de poder dentro del oficialismo.