Maduro quiere hablar "face to face" con Trump

Nicolás Maduro se declaró dispuesto a hablar "face to face (cara a cara)" con Donald Trump, luego de que éste señalara estar abierto a ello.

"El que quiera hablar con Venezuela, se hablará face to face, cara a cara, sin ningún problema", dijo el dictador venezolano, en momentos en que Washington mantiene un despliegue militar en el mar Caribe visto por su régimen como "una amenaza".

"El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela", añadió en su programa semanal "Con Maduro+", transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

No obstante, insistió en que "no se puede permitir" que "se bombardee y masacre" al pueblo venezolano.

Para el sucesor de Chávez, "solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres y los Gobiernos", pues "el diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz".

Cuestionó, así, "firmemente, la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países".

Trump no descarta nada

Trump insistió el lunes en que no descarta una posible intervención militar en suelo venezolano, pero está abierto a hablar con el dictador caribeño.

"No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela", afirmó Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Señaló que Maduro "no ha sido bueno con EE.UU." al enviar a miembros del Tren de Aragua a Norteamérica.

Trump dijo el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar", y antes, el viernes, indicó haber decidido ya qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

El domingo, en tanto, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, grupo al que vincula con Maduro, lo que Caracas considera "un invento".