EEUU: Represión de Maduro en Venezuela "no tiene límites"

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, afirmó este sábado que "la represión" llevada a cabo por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "no tiene límites" y aseguró que fuerzas del "régimen" hirieron a "muchos" feligreses cuando "atacaron" una misa.

"La represión perpetrada por Nicolás Maduro no tiene límites. Fuerzas del régimen atacaron un servicio católico, introduciendo motocicletas en la iglesia, empleando gas lacrimógeno e hiriendo a muchos", escribió Pompeo en su cuenta de Twitter.

Aunque el funcionario no entró en detalles sobre el incidente, todo hace indicar que se refería a la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el pasado 1 de mayo en una iglesia de la diócesis venezolana de San Cristóbal.

El obispo de esta diócesis, monseñor Mario Moronta, afirmó en un comunicado ese mismo día que fuerzas gubernamentales "ingresaron en moto dentro del templo", cuando la misa estaba finalizando y que solo la intervención del párroco Jairo Clavijo impidió que la situación pasara a mayores en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Barrio Sucre de San Cristóbal.

En su tuit de este sábado, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el apoyo de Washington al "proceso pacífico" del líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela en enero y el pasado martes de madrugada encabezó un alzamiento en Caracas.

The repression perpetrated by Nicolas Maduro has no limits. Regime forces attacked a Catholic service, driving motorcycles into the church, using tear gas and injuring many. We stand with the people of #Venezuela and interim President @jguaido to support a peaceful transition.