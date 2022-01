Guaidó insiste en que es "presidente" de Venezuela y del Parlamento

La denominada plataforma unitaria de la oposición venezolana acordó este lunes respaldar una prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2022, a la "presidencia encargada (interina)" del ex diputado Juan Guaidó, a la que varias figuras del antichavismo se han opuesto.

"Con respaldo unánime de la plataforma unitaria, la asamblea aprobó la continuidad constitucional del poder legislativo y la presidencia encargada", publicó la oposición en su cuenta de Twitter.

Guaidó se proclamó presidente encargado en enero de 2019, cuando también lideraba la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que contaba entonces con amplia mayoría opositora, amparado en una particular lectura de la Constitución que le permitía serlo por 30 días, con la premisa, entre otras, de convocar unas elecciones que nunca llegaron.

A ese cargo se encaramó desde el puesto de presidente de la AN, una condición que perdió tras las elecciones legislativas de 2020, a las que no se presentó, como tampoco hizo la mayoría del bloque opositor.

Debido a ello, la AN estrenó el 5 de enero de 2021 una nueva composición en la que el 92 por ciento de los asientos están ocupados por oficialistas, y el resto, por opositores disidentes del bloque de Guaidó.

En paralelo al nuevo Parlamento, el ya ex diputado nombró una comisión delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar solo durante los períodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 10 por ciento del pleno, integrada por miembros de la anterior AN, de mayoría opositora, y de la que se desmarcaron varios ex diputados.

En esa comisión, que no cuenta con el respaldo de todos los ex legisladores que inicialmente debían integrarla, Guaidó recibió el respaldo para extender su cargo al margen del reconocimiento legal e internacional.