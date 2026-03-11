Síguenos:
Tópicos: Mundo | Venezuela | Política

María Corina Machado: "José Antonio Kast es un amigo de la causa venezolana"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La opositora antichavista y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado aseguró este miércoles que José Antonio Kast "es un amigo de la causa venezolana".

Al asistir, en Valparaíso, a la ceremonia de cambio de mando -donde numerosos parlamentarios le pidieron "selfies"-, la dirigente valoró el apoyo de Chile en medio de la crisis política en su país.

Durante su estadía, Machado recibirá las llaves de la ciudad de Santiago, participará en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, y sostendrá encuentros con la comunidad venezolana residente.

