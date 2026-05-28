Radios de América recuerdan que sigue sin cumplirse sentencia sobre RCTV

Con motivo de los 19 años del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) -el 27 de mayo de 2007-, los radiodifusores de América recordaron que la decisión administrativa del régimen chavista "constituyó una grave violación a la libertad de expresión, al pluralismo informativo y a los principios fundamentales de una sociedad democrática".

En una declaración pública, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que reúne a radios de América del Norte, Centroamérica y América del Sur- subrayó que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia de fecha 22 de junio de 2015, declaró la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la violación de derechos fundamentales en perjuicio de RCTV, sus periodistas, trabajadores y directivos, ordenando el restablecimiento de la concesión y la devolución de los bienes ilegalmente confiscados".

"A la fecha, dicha sentencia continúa sin cumplirse", lamentó el gremio americano, que además apunta que "el cumplimiento integral de esta decisión de la Corte Interamericana constituiría una señal fundamental de respeto al derecho internacional, a los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano y a los principios democráticos que deben regir en toda sociedad libre".

Para la AIR, "el caso RCTV permanece como uno de los precedentes más graves en materia de afectación a la libertad de expresión en el continente y como una advertencia permanente sobre los riesgos que enfrentan los medios de comunicación cuando desde el poder público se promueven mecanismos de presión, hostigamiento, deslegitimación o confrontación contra medios independientes y críticos".

El fallo de la corte internacional fue calificado en su momento como "inaceptable" por Caracas, que acusó -en voz de Diosdado Cabello, lugarteniente de Hugo Chávez- "intereses imperiales" en la CIDH.

Las libertades de expresión y de prensa constituyen -remarca el grupo- "pilares esenciales de la democracia y que ningún medio de comunicación debe ser objeto de represalias, campañas de estigmatización o presiones por razón de su línea editorial, de sus opiniones o de su labor informativa".

La solidaridad con accionistas, directivos, periodistas y trabajadores de RCTV, sigue vigente, remarcó AIR, extendiéndola a "todos los medios y comunicadores de las Américas que continúan defendiendo el derecho de los ciudadanos a recibir información libre, plural e independiente".