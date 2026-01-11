Síguenos:
Mundo | Venezuela | Relaciones Exteriores

EE.UU. asegura que Chevron, Shell y Repsol "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El secretario de Energía, Chris Wright, declaró que hay al menos una docena de empresas listas para ingresar al país caribeño.

EE.UU. asegura que Chevron, Shell y Repsol
 EFE

La única empresa que expresó sus reparos fue Exxon, acusando que el país caribeño "es ininvertible", aunque la Casa Blanca afirmó que esta opinión es "atípica".
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que las petroleras estadounidenses Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana ENI "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela tras su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Tuvimos a Chevron, Shell, Repsol y ENI, cuatro de las mayores compañías de petróleo del mundo, diciendo: 'inmediatamente, empezaremos a elevar nuestras inversiones y a crecer nuestra producción'. Tengo un equipo de buscadores estadounidenses de petróleo que dicen que irán ahí esta semana", expresó a Fox News.

Las declaraciones de Wright se producen tras la reunión del viernes entre Trump y ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, donde el mandatario aseveró que habrá una inversión de "al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno", para revitalizar la infraestructura de Venezuela.

Aunque el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, le dijo a Trump que la empresa está preparada para "invertir con fuerza en Venezuela", en el encuentro destacó la intervención del director de Exxon, Darren Woods, quien opinó que el país sudamericano "hoy es ininvertible".

Pero Wright aseveró que la opinión de Exxon es la "atípica", al afirmar que hay "al menos una docena" de compañías listas para volver a Venezuela tras el ataque militar estadounidense que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro hace una semana.

Esto, detalló, incluye "cinco grandes" empresas que ya "están ahí y que van rápidamente a incrementar su producción y, probablemente, entre otras seis y una docena" que están "listas para entrar".

"Así que la velocidad en la que veremos la inversión y el cambio en la trayectoria de la producción de Venezuela es impresionante", sostuvo el secretario.

Las reservas de los expertos

Analistas energéticos han mostrado escepticismo ante el plan de Trump para Venezuela, que tiene las mayores reservas del mundo, el equivalente a 364.000 millones de barriles o el 17% del total, pero una producción que solo representa el 1% global, según datos de Standard & Poor's (S&P).

Entre las reservas han mencionado la obsolescencia de la infraestructura venezolana y la incertidumbre política, pues como presidenta encargada de Venezuela está Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro y funcionaria del fallecido mandatario Hugo Chávez, quien expropió el petróleo.

En este contexto, Trump decretó una "emergencia nacional" este sábado para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo de Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos.

Tras la expropiación petrolera, ha habido cerca de 60 arbitrajes desde el 2000 contra Venezuela por un valor estimado total de 30.000 millones de dólares, casi el 15 % de su deuda internacional, según datos del Center on Global Energy Policy (CGEP) de la Universidad de Columbia.

