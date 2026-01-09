Venezuela y EE.UU. inician proceso para reabrir embajadas tras detención de Maduro

Venezuela anunció este viernes el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EE.UU., orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países" y para abordar las consecuencias del "secuestro" de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado sábado en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.

En un comunicado, la Administración chavista ahora dirigida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó, tal como había anunciado previamente Estados Unidos, que al país caribeño llegó una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado, quienes harán "evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática".

De igual manera, prosiguió, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las "labores correspondientes", sin precisar más detalles ni la fecha de partida.

La administración chavista, ahora dirigida por Delcy Rodríguez, calificó la acción de EE.UU. como una "agresión criminal" que dejó "más de un centenar de muertes de civiles y militares". (FOTO: EFE)

La delegación en suelo caribeño

El Gobierno de Venezuela reiteró su denuncia a nivel internacional de lo que calificó como "agresión criminal" contra su territorio, que dejó "más de un centenar de muertes de civiles y militares", luego de que Estados Unidos atacara Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, en una operación que terminó con la captura de Maduro y su esposa.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó a la agencia EFE que envió a Caracas una delegación de diplomáticos encargados de los lazos con Venezuela para explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en el país sudamericano.

La legación estadounidense en Baruta permanecía cerrada desde 2019 por orden de Maduro, operando Washington sus asuntos con Venezuela desde su Oficina Externa en Bogotá. (FOTO: EFE)

"El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones", explicó un funcionario del Departamento de Estado.

Washington espera reabrir la embajada cerrada en 2019

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado domingo, un día después de la misión en la que fue detenido Maduro y trasladado a Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en el país sudamericano.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ya había anticipado el domingo su intención de reinaugurar la embajada estadounidense en el país caribeño, un día después de la captura de Maduro. (FOTO: EFE)

Desde entonces, Washington gestiona lo relacionado con el país caribeño desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Tras apresar a Maduro, Trump descartó de momento a los principales líderes de la oposición venezolana y apostado por un Gobierno interino liderado por la chavista Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, para dirigir Venezuela bajo la gestión de Washington, la cual, ha dicho, podría durar años.