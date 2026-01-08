Vallejo insiste en que Chile está en riesgo: "Nadie puede afirmar que Trump tenga un límite"

En entrevista con Cooperativa, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó este jueves su análisis sobre la vulnerabilidad de los recursos estratégicos chilenos, como el litio y el cobre, frente a la actual política exterior de Washington.

Pese a los cuestionamientos de sectores empresariales y políticos, la secretaria de Estado sostuvo que las acciones de Donald Trump en Venezuela no están motivadas por la democracia, sino por un interés extractivo sobre las materias primas.

"Creo que es muy importante para nosotros como Gobierno reforzar, en el marco de una política de Estado de materia de relaciones internacionales que ha sido constante, el decirles (a los chilenos) que, cuando se vulnera el derecho internacional, los riesgos para la soberanía de nuestras naciones y la integridad territorial de nuestras naciones y nuestros recursos naturales existen y es manifiesto", dijo Vallejo a Lo Que Queda del Día.

En esa línea, cuestionó la predictibilidad de la Casa Blanca: "Aquí, al parecer, no hay límites y nadie conoce realmente ni puede afirmar que el presidente de los Estados Unidos tenga un límite. Todos los días, lamentablemente, se da cuenta de aquello. Para nosotros obviamente es muy importante que los chilenos y chilenas al menos accedan o se aproximen a este debate diciendo las cosas claras y no con rodeos".

Geopolítica regional y recursos estratégicos

Para la ministra, la intervención en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y el envío de buques petroleros confirma que el objetivo es el control de recursos. "Eso viene a reafirmar que lamentablemente el interés de las acciones y de las declaraciones del Gobierno de los Estados Unidos sobre la región y también sobre Venezuela no tienen que ver con la democracia o la libertad, sino que tienen que ver con el control de recursos que son estratégicos para los intereses de Estados Unidos y no para el interés de las naciones", advirtió.

Vallejo instó a observar el panorama global más allá del conflicto en el país caribeño, argumentando que, "al final, no se trata solo de Venezuela; hay que mirar mucho más allá: hay que mirar lo que va a pasar con Groenlandia, hay que mirar lo que pasa con el Canal de Panamá, hay que seguir mirando lo que va a pasar en la relación con Colombia, porque esta nueva como Doctrina Monroe del siglo XXI que quiere aplicar Estados Unidos lo que busca justamente es lo que ellos dicen: que América Latina es su hemisferio, que consideran que es su patio trasero, por el rol que quieren recuperar en la región a propósito de la situación con China".

Ante las críticas internas, la titular de la Segegob señaló que "la pregunta que se tienen que hacer muchos es si es que pueden afirmar cuáles son los límites de Donald Trump, porque lo que estamos tratando de decir es que si hoy día es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro, y ya lo dijo explícitamente además el propio presidente de los Estados Unidos. No es lo que estemos diciendo nosotros; Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, lo está diciendo todos los días en nuestra cara. Que algunos no lo quieran ver es otra cosa".

Cruce en el PC: Vallejo responde a las críticas de Jadue sobre la postura oficial ante Venezuela

Finalmente, la portavoz del Ejecutivo respondió a los cuestionamientos de su correligionario, el exalcalde Daniel Jadue, calificando como "ironía fácil" sus críticas hacia la vocería gubernamental sobre la crisis en Venezuela.

El intercambio surge tras los duros términos empleados por el exprecandidato presidencial del PC, quien puso en duda la conexión de Vallejo y el Gobierno con la realidad política actual.

"Llega a dar risa", fustigó Jadue respecto a la postura de La Moneda. "Hoy día yo escuchaba una declaración de una ministra, que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela le podía pasar a ellos que estaban en el Gobierno... ¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su Gobierno que se creen revolucionarios todavía?", espetó el exjefe comunal de Recoleta.

Ante estas declaraciones, Vallejo replicó que "claramente son provocaciones", señalando que "se sabe que nuestro rol en materia de política exterior es defender posiciones de Estado con seriedad y responsabilidad, porque la política exterior de Chile se construye con principios y no con ironía fácil, y esa ha sido la manera consistente que hemos tenido de referirnos a estos temas en la vocería".

La secretaria de Estado concluyó que "el referirnos con claridad, firmeza y determinación sobre distintos casos en el mundo, lejanos o cercanos, no tiene que ver con que tengamos afinidad política o no con el gobierno o el régimen al cual hacemos alusión; tiene que ver con sostener principios que son importantes de defender siempre cuando se trata de política exterior, y uno de esos es la soberanía, el derecho internacional, la integridad de las naciones y de los territorios nación que están en la organización multilateral y en el derecho internacional que nos hemos establecido, sobre todo posguerra".