Venezolanos en EE.UU., "devastados" tras discurso de Trump: "Delcy es más terrible que Maduro"

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, es "más terrible" que el mismo Nicolás Maduro, dijo a EFE este sábado Adelys Ferro, cofundadora del Caucus Venezolano-Estadounidense, un grupo que ha luchado por el estatus migratorio de sus compatriotas en Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aclaró hoy que tras la captura del líder venezolano su Administración "va a gobernar" el país. Detalló que Rodríguez "se acaba de juramentar" y que los líderes de un proceso de transición serán su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que ya ha hablado con la vicepresidenta para iniciar el proceso político.

"Todavía estoy en 'shock' después de la rueda de prensa. La verdad es que la confirmación de que la aliada de la Administración Trump ahora es Delcy Rodríguez, que la verdad es tan terrible o incluso más que Maduro, así lo veo yo y que (la líder opositora) María Corina Machado básicamente queda a un lado", manifestó Ferro en una llamada telefónica.

Ferro aseguró que es "devastador" el pronunciamiento del presidente Trump.

Detalló que le da "alegría" por la detención de Maduro a manos de la Administración Trump, "a pesar de lo poco ortodoxo" se pasó a la desilusión.

Denunció que Rodríguez y su equipo "han sido los arquitectos de todo esto. Maduro es el líder y es la cabeza visible, pero los arquitectos de la política chavista madurista son, entre otros, los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge, presidente de la Asamblea Nacional). Y esa es la verdad!".

"Ella es la vicepresidenta a quien Maduro impuso. ¿Por qué Maduro la pone a ella si no hubiese sido su mano derecha y en que en él confiaba más?", se preguntó.

Señaló que lo apropiado hubiera sido seguir el querer del pueblo venezolano en las elecciones de julio de 2024. "El presidente electo, Edmundo González Urrutia, pudiera juramentarse después de un cierto tiempo de esa transición democrática y donde obviamente María Corina Machado, que es la líder de la oposición que nos llevó al punto donde estamos, formara parte de ese nuevo Gobierno", expresó.

Lamentó que eso "no está pasando" ni va a pasar porque el Gobierno lo va a dirigir la Administración Trump de la mano de nada más y nada menos que Delcy Rodríguez". dijo.

Sobre la diáspora venezolana en Estados Unidos, la mayoría de ella en Miami, dijo que debe estar "devastada", aunque dijo que no puede hablar por todos.

"Yo estoy segura que muchísimos de nosotros nos estamos sintiendo devastados. Yo no digo traicionada porque yo no creo en Donald Trump en lo absoluto, claro, yo espero de él cualquier cosa y siempre lo peor.