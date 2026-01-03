Vicepresidenta dice que se desconoce el paradero de Maduro y exige a EE.UU. prueba de vida

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha denunciado el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, y ha indicado que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos.

"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.

El titular de Defensa indicó que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como "ruin y cobarde".

En ese sentido, pidió evitar "el caos y la anarquía que -advirtió- son armas tan letales como las bombas".