Ya es "Navidad" en Venezuela

Las autoridades de Venezuela encendieron oficialmente unas anticipadas navidades, marcadas este año por la ausencia de Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por tropas militares estadounidenses, y los efectos del doble terremoto del 24 de junio que afectó la zona norte de la nación, especialmente el estado La Guaira.

"Este año 2026, ustedes saben que Venezuela ha sido estremecida por momentos dolorosos, pero llegó el 1 de noviembre y está todo el país encendiendo luces por la Navidad", indicó la mandataria desde el Paseo Los Próceres, cercano al principal complejo militar del país, Fuerte Tiuna, donde se realizó un concierto llamado 'Venezuela Renace Fest'.

Rodríguez dijo que lo más importante este año es el abrazo de acompañamiento, para sanar heridas, para el reencuentro con los amigos y la familia.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió actos similares sobre el inicio de la Navidad en diferentes puntos del país, como Trujillo (oeste), Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), Aragua (norte), y La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

El pasado 8 de octubre, la presidenta venezolana anunció que las celebraciones navideñas comenzarían el domingo, una tradición instaurada por Maduro, quien permanece detenido en Nueva York, Estados Unidos, junto con su esposa, Cilia Flores.