Auditoría a Gobierno anterior detectó $1,4 billones transferidos a fundaciones sin rendición acreditada

La auditoría instruida por la Administración Kast a su antecesora -presidida por Gabriel Boric entre 2022 y 2026- identificó que, durante dichos años, más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones no tuvieron su rendición acreditada.

El denominado Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal celebró esta jornada su cuarta sesión, donde su presidenta y subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, informó que, durante el período mencionado, "se detectaron más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones y que debieron haber sido objeto de rendición".

"De ese total, más de 1,4 billones de pesos no acreditan su rendición. Este es un punto especialmente sensible, (porque) cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que estos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos", aseveró.

"El Estado debe verificar caso a caso qué ocurrió: si hubo falta de presentación, rechazo de rendiciones, incumplimientos de convenios, debilidades del servicio que transfirió o situaciones que deban escalar a otras instituciones", exhortó Castillo.

Los servicios con mayor proporción no rendida son el Sence, seguido del Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

Además, el comité auditor acusó que entre 2022 y 2026 se crearon 177 fundaciones, que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición. De ese total, más de 6.500 millones -cerca del 60%- no cuentan con rendición acreditada.

Por último, 79 de esas 177 nuevas fundaciones que recibieron fondos públicos no tienen registro alguno de rendición.

Orden de investigar en cuatro ministerios

La auditoría del Gobierno de Kast también instruyó investigaciones en las carteras de Deporte, Agricultura, Energía y Salud tras "detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades".

En Deporte, la investigación se centró en el Instituto Nacional de Deportes en materias vinculadas a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos.

En Energía, se ordenó la revisión de la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos.

En Agricultura, se instruyó investigar las transferencias de recursos a organismos ejecutores, revisando rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, y el cumplimiento de objetivos y obligaciones por parte de dichos organismos.

Por último, en Salud se solicitó investigar compras y contrataciones, incluyendo subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.

"Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado", indicó Castillo.