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Tópicos: País

Balacera durante procedimiento policial dejó un muerto y un carabinero herido en Antofagasta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El enfrentamiento ocurrió en un domicilio donde llegó personal policial tras recibir una denuncia por robo.

El funcionario recibió un disparo en el antebrazo y permanece fuera de riesgo vital.

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Una persona murió y un carabinero resultó herido de bala durante un intercambio de disparos registrado la noche del jueves en Antofagasta, en medio de un procedimiento policial por una denuncia de robo en un domicilio.

El hecho ocurrió en una vivienda cerca de la Plaza Bicentenario, hasta donde concurrió personal de Carabineros.

El jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, general Marco Gutiérrez, confirmó que "resulta una persona fallecida al interior del domicilio, en intercambio de disparos con el personal de Carabineros donde resulta lesionado uno de nuestros funcionarios".

El uniformado, perteneciente a la Subcomisaría Antofagasta Norte, fue trasladado al Hospital Regional, donde se confirmó que se encontraba fuera de riesgo vital.

Hasta el lugar también llegó el seremi de Seguridad Pública, Juan Fernández, quien manifestó su respaldo a la institución policial .

Por instrucción del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.

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