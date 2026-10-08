Cerca de $120 millones: Cuestionan celebración de funcionarios municipales de Las Condes

Una particular celebración generó cuestionamientos hacia la Municipalidad de Las Condes debido al alto presupuesto de la actividad, que alcanza cerca de 120 millones de pesos y que fue aprobado por mayoría por el concejo municipal.

Se trata de la celebración por el Día del Funcionario Municipal, una actividad pensada para unos 1.300 trabajadores, aunque la asistencia podría llegar a 1.425 personas, según dio a conocer Meganoticias.

Entre los principales gastos se encuentran 6 millones 620 mil pesos por el arriendo del Club Militar, cerca de 47 millones 600 mil pesos destinados a la producción del evento y alrededor de 67 millones de pesos para alimentación, monto que podría aumentar dependiendo de la cantidad de asistentes.

Según las estimaciones del municipio, el costo será de aproximadamente 88 mil pesos por funcionario, considerando el recinto, la producción, la alimentación y el transporte.

El gasto fue cuestionado por dos concejales, quienes aclararon que no se oponen a que los funcionarios tengan una celebración, pero sí consideran elevado el monto destinado a la actividad.

El concejal Guillermo Ureta sostuvo que los trabajadores "se merecen" una celebración, aunque planteó que "el tema de fondo es el costo" del evento, que se acerca a los 120 millones de pesos.

Desde la Municipalidad de Las Condes defendieron el presupuesto y señalaron que la comuna cuenta con una de las mayores dotaciones de funcionarios municipales del país, por lo que el monto total está relacionado con la cantidad de personas que participarán y con los precios de los servicios contratados.