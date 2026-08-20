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Tópicos: País | Ciudades | Santiago

Autos clásicos, un tren y comercio local: así será la 4ª edición de Mercado Colores de Yungay

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Este sábado 22 de agosto se realizará la cuarta versión de Mercado Colores de Yungay, evento comunitario que -con espacios culturales, gastronómicos y de entretención- ya se ha transformado en un clásico del tradicional sector de Santiago.

En esta edición "calor de invierno" se sumaron nuevos atractivos para los más pequeños, con una exhibición de autos clásicos y un tren gratuito, que recorrerá la zona.

Las actividades del mercado en el Barrio Yungay están programadas entre 12:00 y 18:00 horas.

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