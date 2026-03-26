"Balde de agua fría": alcaldes criticaron al MOP por paralizar obras de ciclovía en la Alameda

Como un "balde de agua fría" fue recibida la decisión del Gobierno de paralizar la tercera etapa de construcción de la ciclovía que abarcaría todo el eje Alameda.

El alcalde de Estación Centrao, Felipe Muñoz, sostuvo en El Diario de Cooperativa remarcó que éste era un rpoyecto que "llevamos años trabajando, con equipos técnicos y la comunidad participando en estos procesos", a la vez que calificó la decisión como "un balde de agua fría".

La autoridad local destacó que la obra no solo contemplaba una vía para ciclistas, sino también una intervención urbana integral, por lo que "para nosotros significa la recuperación del espacio público. Un lugar donde frecuentemente hay comercio ambulante, rucos y deterioro urbano, se estaba transformando con áreas verdes, limpieza de fachadas y nuevas pinturas", explicó.

Frente a los argumentos presupuestarios del Ministerio de Obras Públicas, Muñoz recalcó que la iniciativa ya tenía financiamiento asegurado y cuestionó que no se le esté dando la relevancia que merece, pese a haber sido trabajada durante años.

Asimismo, advirtió sobre el impacto en la equidad territorial. "Mientras las comunas del sector oriente cuentan con este tipo de infraestructura, que Estación Central -y su conexión con Lo Prado y Maipú- quede fuera es realmente dramático".

"Borrón y cuenta nueva"

El gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, lamentó la medida afirmando que el proyecto permitiría mejorar la conectividad de miles de habitantes de Maipú.

"Con borrones y cuenta nueva no se construye ciudad, ni justicia y menos unidad", sostuvo la autoridad regional quien hizo un llamado al Gobierno a reconsiderar la medida.

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, otra de las comunas afectadas por esta decisión, enfatizó que "el último tramo de la ciclovía (...) es un proyecto que mejoraba la conectividad de miles de maipucinos".

"Ojalá se pueda reconsiderar esta medida y no afectar esta obra que en su último tramo beneficia al sector poniente de la ciudad", acotó.