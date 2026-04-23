Mercado Colores de Yungay tiene su tercera versión en el Barrio Yungay

El sábado 25 de abril marcará el regreso al Barrio Yungay de la tercera edición del Mercado "Colores de Yungay", iniciativa colaborativa del gobierno regional de Santiago, la Corporación Regional de Desarrollo y la Asociación Gremial Distrito Yungay, y que busca "dinamizar el comercio local y destacar la riqueza cultural, artística y gastronómica" del sector, que cumple 187 años.

El evento se desarrollará entre 12:00 y 21:00 horas en calle Huérfanos, entre Herrera y Sotomayor, y contará con más de 100 emprendedores, además de espacios de comida, música en vivo en varios escenarios, talleres, espectáculos de danza y espacios especialmente pensados para niños y niñas.