"Un ataque directo a la ciudad": Orrego repudió robo de piezas de la Fuente Alemana

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, repudió la nueva vandalización de la Fuente Alemana, lo que constituye "un ataque directo a la ciudad y contra millones de personas que quieren vivir en barrios más dignos", denunció.

Según Meganoticias, el hecho quedó al descubierto durante una visita técnica que efectuaron profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que constataron cortes en algunos elementos de bronce y sustracción de piezas.

Ante esto, el gobernador reaccionó en X: "Robar y destruir patrimonio público es una señal brutal de degradación e impunidad que Santiago no puede seguir tolerando. La vandalización de la Fuente Alemana en el Parque Forestal no es una "travesura" ni un hecho menor, sino es un ataque directo contra la ciudad y contra millones de personas que quieren vivir en barrios más dignos, limpios y seguros".

"En octubre logramos devolverle este tesoro a la ciudadanía después de años de restauración y esfuerzo público, pero no avanzaremos nunca si cada espacio recuperado termina nuevamente destruido al poco tiempo", agregó.

Por ello, Orrego afirmó que respalda la querella que presentó el CMN al respecto, que además denunció a Fiscalía y ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

"Esperamos que los responsables sean encontrados y sancionados con el máximo rigor. Quienes destruyen Santiago le hacen daño a todos", cerró el GORE metropolitano.