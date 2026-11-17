El Banco Central (BC) advirtió que los hogares y las empresas en Chile muestran un deterioro de su capacidad para pagar deudas, en un contexto de debilitamiento del empleo y las ventas y de condiciones financieras más restrictivas.

El diagnóstico forma parte del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre de 2026, presentado esta mañana ante la Comisión de Hacienda del Senado por la presidenta del organismo, Rosanna Costa.

"Hogares y empresas muestran algún deterioro de su capacidad de pago de deuda, coherente con el debilitamiento del empleo y las ventas en la economía local", señala el documento.

El instituto emisor constató que las condiciones financieras en Chile también se han estrechado, aunque los mercados han operado normalmente. Asimismo, explicó que la mayor participación de inversionistas no residentes en el mercado de renta fija contribuye a su profundidad y liquidez, pero podría amplificar el impacto de perturbaciones externas.

La banca mantiene capacidad para enfrentar tensiones

Pese al deterioro en la capacidad de pago de hogares y empresas, el Banco Central destacó que el sector bancario local mantiene niveles de rentabilidad, liquidez y capital que le permitirían conservar su solvencia ante un escenario de tensión severo.

En este contexto, Costa enfatizó la importancia de seguir construyendo colchones financieros y herramientas para mitigar los efectos de perturbaciones adversas sobre la economía local.

"El marco institucional incluye herramientas para enfrentar escenarios excepcionales y mecanismos de coordinación entre autoridades y reguladores", sostuvo.

Los riesgos del escenario internacional

El informe también advirtió que los riesgos del escenario mundial permanecen elevados, al igual que la probabilidad de "un estrechamiento adicional y abrupto de las condiciones financieras globales".

Entre las vulnerabilidades, identificó las elevadas valoraciones de los activos riesgosos y el creciente endeudamiento del sector relacionado con la inteligencia artificial (IA).

A ello se suman el alto endeudamiento fiscal, especialmente en algunas economías desarrolladas, las dificultades para limitar su expansión y la exposición del sistema financiero a crecientes riesgos de ciberseguridad.

Según el Banco Central, una combinación de perturbaciones que reduzca la disposición de los inversionistas a asumir riesgos y haga caer el precio de los activos riesgosos podría acentuar el endurecimiento de las condiciones financieras observado desde el informe anterior.