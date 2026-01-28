Barbería escondía aves vivas y alimentos sin cadena de frío en pleno Franklin
El inmueble mantenían patos y gallinas, además de carros con alimentos que no contaban con las condiciones de refrigeración exigidas por la normativa vigente.
Esta mañana, seremi Gonzalo Soto, Carabineros y funcionarios de la Municipalidad de Santiago fiscalizaron bodega con carros de venta ilegal.— Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) January 28, 2026
Intensificamos el trabajo por la #CampañaVerano. pic.twitter.com/3skLXZXWy1
La Seremi de Salud Metropolitana intervino un local ubicado frente al Matadero Franklin, donde detectó alimentos sin cadena de frío y la presencia de animales vivos en el espacio de una barbería.
Durante la fiscalización, el operativo liderado por la autoridad sanitaria constató que en la parte posterior del inmueble existía una bodega en la que se mantenían patos y gallinas, además de carros con alimentos que no contaban con las condiciones de refrigeración exigidas por la normativa vigente.
El mismo recinto, ubicado en las cercanías al Matadero Franklin, ya había sido intervenido en 2024 por la crianza de animales destinados al faenamiento. En esta nueva inspección, la Seremi confirmó nuevamente el hallazgo de aves vivas almacenadas en dependencias no autorizadas.
El Seremi de Salud, Gonzalo Soto, advirtió sobre los riesgos sanitarios asociados a estos productos decomisados. "No tienen cadena de frío, no hay autorización sanitaria para elaborar estos alimentos, ni para acopiarlos o para ocupar un bodegaje", señaló la autoridad.