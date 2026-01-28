Síguenos:
Tópicos: País | Consumidores

Barbería escondía aves vivas y alimentos sin cadena de frío en pleno Franklin

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El inmueble mantenían patos y gallinas, además de carros con alimentos que no contaban con las condiciones de refrigeración exigidas por la normativa vigente.

Barbería escondía aves vivas y alimentos sin cadena de frío en pleno Franklin
 Seremi
La Seremi de Salud Metropolitana intervino un local ubicado frente al Matadero Franklin, donde detectó alimentos sin cadena de frío y la presencia de animales vivos en el espacio de una barbería.

Durante la fiscalización, el operativo liderado por la autoridad sanitaria constató que en la parte posterior del inmueble existía una bodega en la que se mantenían patos y gallinas, además de carros con alimentos que no contaban con las condiciones de refrigeración exigidas por la normativa vigente.

El mismo recinto, ubicado en las cercanías al Matadero Franklin, ya había sido intervenido en 2024 por la crianza de animales destinados al faenamiento. En esta nueva inspección, la Seremi confirmó nuevamente el hallazgo de aves vivas almacenadas en dependencias no autorizadas.

El Seremi de Salud, Gonzalo Soto, advirtió sobre los riesgos sanitarios asociados a estos productos decomisados. "No tienen cadena de frío, no hay autorización sanitaria para elaborar estos alimentos, ni para acopiarlos o para ocupar un bodegaje", señaló la autoridad.

