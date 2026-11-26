Ante el inicio del Black Friday 2026 este viernes 27 de noviembre en Chile, especialistas del comercio electrónico y organismos de protección al consumidor entregaron una serie de sugerencias para comparar precios, verificar sitios oficiales y resguardar los derechos de compra durante las cuatro jornadas de ofertas.

El evento comercial comenzará a las 00:00 horas de este viernes 27 y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 30 de noviembre, instancia organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que reúne a 362 marcas y funciona como antesala para las compras navideñas.

Desde el sector del comercio electrónico destacan que el comportamiento de los usuarios ha evolucionado hacia decisiones más planificadas y exigentes frente a las promociones digitales.

En ese sentido existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a los usuarios a mejorar su experiencia comprando online. Tener un presupuesto definido y una lista cerrada de compras, usar IA para comparar modelos de productos y comprar directamente en las plataformas de las marcas son algunos de los valiosos consejos para esta fecha.

Seguridad para emprendedores

A nivel de seguridad también es importante tomar algunos resguardos. Las "red flags" más comunes de transacciones maliciosas son múltiples intentos de compra bajo el mismo valor o transacciones rechazadas repetidamente desde una misma IP; incongruencia geográfica entre los datos bancarios, la localidad de la IP y la dirección de despacho; y patrones de compra de alta liquidez y con urgencia.

"Cuidado con esto, porque al final aplica a intentos de estafa o ataques más básicos. En la actualidad la IA puede perfeccionar la simulación de un bot en segundos, descubrir de forma automatizada vulnerabilidades de un sitio web o secuestrar un servidor sin que pueda detectarse a tiempo reescribiendo el código del atacante para no ser identificado por un antivirus común", advierte Claudio Alcota, subdirector de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones Duoc UC.