Economistas proyectan alza de hasta $33 en bencinas por conflicto entre EE.UU. e Irán

Luego de la fuerte baja registrada la semana pasada, los precios de los combustibles podrían volver a subir en Chile en el próximo ajuste de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), programado para el 30 de julio.

Economistas proyectan alzas cercanas a los 30 pesos por litro para las gasolinas, como consecuencia del incremento que ha experimentado el precio internacional del petróleo tras la reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Un cambio de escenario internacional

El nuevo panorama se produjo luego de que Washington retomara las ofensivas contra Irán, mientras Teherán respondió con nuevos ataques y restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial de crudo.

La incertidumbre sobre el suministro impulsó el precio del barril Brent, referencia para los mercados internacionales, que este viernes alcanzó los 88 dólares, tras subir 4,63%.

La situación contrasta con lo ocurrido en las semanas previas, cuando el petróleo llegó a cotizar cerca de los 70 dólares por barril gracias al memorando de entendimiento alcanzado entre ambos países.

Ese escenario permitió que Enap anunciara la semana pasada una caída de 100,3 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos, de 99,8 pesos para la de 97 octanos y de 155,4 pesos para el diésel. Sin embargo, el recrudecimiento del conflicto modificó las proyecciones para el mercado local.

Lo que proyectan los expertos

El economista sénior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, sostuvo, según consignó Emol, que "considerando el cambio de escenario en el mercado petrolero, producto de la renovación de ataques entre Estados Unidos e Irán (...) podemos predecir que para el día 30 de julio los precios de la gasolina y el diésel deberían aumentar".

Según sus estimaciones, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) amortiguaría parte del incremento, por lo que "en el caso de la gasolina, el alza debería ser en torno a unos 33 pesos por litro y, en el caso del diésel, en torno a unos 28 pesos por litro aproximadamente".

Una proyección similar realizó el economista de la Universidad de Chile Jorge Hermann, quien estimó un aumento cercano a los 30 pesos por litro.

"En base a un petróleo en 85 dólares el barril y un tipo de cambio en 925 pesos, se proyecta un alza de 30 pesos el jueves 30 de julio, tomando en cuenta el funcionamiento del Mepco", indicó a Emol.

De concretarse estas estimaciones, el próximo reajuste revertiría parte de la disminución aplicada la semana pasada, aunque el resultado final dependerá de la evolución del precio del petróleo, el tipo de cambio y de eventuales modificaciones al Mepco por parte del Ministerio de Hacienda.