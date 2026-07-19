Alertas SAE: Ríos desbordados y quebradas activas provocan evacuaciones en Coquimbo y Atacama
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Senapred actualiza las órdenes de evacuación y zonas críticas en las regiones nortinas del país.
Senapred actualiza las órdenes de evacuación y zonas críticas en las regiones nortinas del país.
Senapred ha activado el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en distintas comunas del país a medida que el sistema frontal que afecta a Chile provoca crecidas de ríos y otros riesgos asociados.