Alertas SAE: Ríos desbordados y quebradas activas provocan evacuaciones en Coquimbo y Atacama

Senapred ha activado el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en distintas comunas del país a medida que el sistema frontal que afecta a Chile provoca crecidas de ríos y otros riesgos asociados.

Esta nota se irá actualizando con cada nueva alerta.

[22:18] Llamado a evitar acercarse al Estero Tongoy, en la comuna de Coquimbo (Región de Coquimbo)

[22:15] Evacuación en el sector Alfalfares, en la comuna de La Serena (Región de Coquimbo)

[22:08] Evacuación en la ribera del Río Huasco, en la comuna de Freirina (Región de Atacama)

[22:02] Llamado a evitar acercarse a riberas de ríos, quebradas y esteros, en las provincias de Elqui y Limarí (Región de Coquimbo)

[21:59] Evacuación en el sector Pie de Gallo, en la comuna de Alto del Carmen (Región de Atacama)

[21:56] Reiteración de evacuación en los sectores cercanos a la ribera del Río Huasco, en la comuna de Huasco (Región de Atacama)

[21:40] Evacuación en los sectores Cruz de Caña y Quebrada Martínez, en la comuna de Coquimbo (Región de Coquimbo)

[21:37] Llamado a evitar acercarse a la ribera del Río Huasco, en la comuna de Vallenar (Región de Atacama)

[21:33] Evacuación en la parte alta del sector Pueblo Islón, en la comuna de La Serena (Región de Coquimbo)

[21:29] Evacuación en los sectores de la ribera del Río Huasco, en la comuna de Huasco (Región de Atacama)

[21:24] Llamado a evitar acercarse a la ribera del Río Huasco, en la comuna de Alto del Carmen (Región de Atacama)

[21:13] Evacuación en el sector Arrayán Costero, en la comuna de La Serena (Región de Coquimbo)

[21:09] Evacuación en el sector Nicolasa, en la comuna de Freirina (Región de Atacama)

[21:02] Llamado a evitar acercarse a la ribera del Río Elqui, en la comuna de La Serena (Región de Coquimbo)