ENAP: Precios de combustibles bajarán hasta 117 pesos por litro

Tal como anticipó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los precios de todos los combustibles tendrán una notable caída a partir de este jueves, en varios casos superior a los 100 pesos, debido al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Según el reporte emitido por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) este miércoles, la baja más pronunciada será la del diésel, utilizado en especial por camioneros, que disminuirá 117,5 pesos por litro.

Le siguen la gasolina de 97 octanos, que caerá 106,7 pesos por litro, y la de 93 octanos, con una merma de 95 pesos por litro.

Más abajo se sitúa el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular o "autogás", que es utilizado por taxis y radiotaxis, cuyo precio bajará 46,7 pesos por litro.

Por último, y al igual que en el reporte anterior, el costo del kerosene se mantendrá sin variación alguna.