El Senado despachó y dejó listo para su trámite de promulgación el proyecto que busca estabilizar los precios de los combustibles, luego del acuerdo del Gobierno con los camioneros para desactivar el paro de la semana pasada, por lo que se espera que la rebaja comience a regir esta misma semana.

La iniciativa tramitada este lunes en tiempo récord establece para las gasolinas un límite que impedirá que los precios superen los valores vigentes al 5 de noviembre de 2026. Y en el caso del diésel, el mecanismo considera una rebaja equivalente a 100 pesos por litro respecto de esa misma fecha.

La medida en general fue respaldada por unanimidad; mientras que se declararon inadmisibles una serie de indicaciones.

Asimismo, se solicitaron votaciones separadas para una serie de artículos, entre otros, lo referido a los tramos de recuperación, en que se cuestionó el beneficio para los grandes contribuyentes; al igual que las focalizaciones.

Con todo, la iniciativa establece "techos temporales a los precios" de las gasolinas y del petróleo diésel hasta abril de 2027, revirtiendo alzas recientes para proteger los "presupuestos familiares" y las "actividades productivas".

La ley introduce un "alivio financiero para el transporte de carga y pasajeros", modificando el tratamiento de los montos negativos del impuesto específico e incrementando transitoriamente los porcentajes de recuperación y reintegro de peajes.

Sobre el financiamiento fiscal requerido para implementar estas medidas excepcionales el mensaje precisa que provendrá de los activos del Tesoro Público, garantizando la "sostenibilidad de las finanzas del Estado".

Reacciones

Tras la aprobación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó la rapidez del trámite legislativo y confirmó que el Gobierno abordará la situación de otros sectores afectados.

"Particularmente se levantó el tema de los pescadores artesanales, tema que vamos a conversar Vamos a trabajar a contar de la primera semana de diciembre", señaló.

Desde la oposición, la senadora del Partido Comunista Karol Cariola valoró la reducción, aunque cuestionó la respuesta inicial del Ejecutivo.

"Valoramos que bajen los combustibles, porque eso es un alivio directo para las familias más pobres de Chile cuando sube el diésel, sube el pan, sube la micro, sube todo, pero no podemos olvidar cómo llegamos hasta aquí. Llegamos porque este Gobierno tomó una mala decisión de traspasar el costo del alza de los combustibles a las familias chilenas, y solo rectificó cuando el gremio de los camioneros —un gremio poderoso, tal como aquí se ha dicho, a quienes felicito y, por supuesto, saludo— les paralizó el país", afirmó.

Sin embargo, el senador independiente Karim Bianchi criticó el alcance de la medida y advirtió sobre sus efectos en los consumidores. "Esta ley está hecha para sacar a los camioneros de las rutas, pero no para sacar a millones de chilenos del hoyo financiero en que los tienen hundidos. Tampoco tenemos garantizado que se traspase este beneficio, porque ya nos dicen los camioneros que están trabajando con déficit; entonces, no sé si la señora va a pagar por la lechuga más barato. Eso nadie lo garantiza", sostuvo.