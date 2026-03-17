Gobierno evalúa cambios al Mepco ante presión por alza del petróleo

El alza en el precio internacional del petróleo, impulsada por el conflicto en Medio Oriente centró la agenda económica del Gobierno durante el inicio de semana, en medio de temores por su impacto en los combustibles a nivel local.

El barril de crudo Brent ha superado recientemente los 100 dólares, lo que encendió las alertas en el Ejecutivo y motivó una reunión este lunes en La Moneda entre los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Segpres, José García Ruminot, junto a senadores jefes de comité de la oposición.

El tema ya había sido abordado previamente en el primer comité político ampliado del Gobierno, donde participaron además los titulares de Economía, Energía y Relaciones Exteriores, en el marco de las prioridades económicas de la nueva administración.

En paralelo, el ministro de Hacienda confirmó la firma de un decreto que instruye a los 25 ministerios a aplicar un recorte del 3% en sus presupuestos, medida que también marcó la jornada.

Las conversaciones con parlamentarios se centraron principalmente en el futuro del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), en medio de versiones sobre un eventual proyecto para modificarlo o reemplazarlo.

Desde la oposición, la senadora DC, Yasna Provoste, advirtió que el Ejecutivo no estaría en condiciones de mantener el sistema como se ha aplicado en décadas anteriores.

"Lo que hoy nosotros hemos escuchado, y por cierto no podemos acompañar, es que este gobierno le traspase esta alza de una guerra a las propias familias en nuestro país, con el aumento en los precios de las bencinas y el petróleo", sostuvo.

En la misma línea, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez,recalcó que el alza de los combustibles impacta directamente en el costo de la vida, especialmente en los sectores más vulnerables.

"Cuando aumenta el precio del petróleo, aumenta la bencina, aumenta la inflación y aumenta el costo de la vida", señaló.

Asimismo, defendió la continuidad del Mepco, afirmando que "Chile ha integrado un mecanismo de estabilización de precios que no puede ser eliminado", aunque reconoció la necesidad de evaluarlo y fortalecerlo.

Por ahora, el Gobierno no ha descartado cambios al sistema, en un escenario donde el encarecimiento del petróleo podría seguir presionando los precios internos y abrir un nuevo flanco en la agenda económica.