Gremios expresan preocupación por alza de combustibles al ministro de Economía

Distintos gremios han expresado su preocupación por el impacto del histórico aumento de precios de los combustibles al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien este miércoles sostuvo reuniones -de forma presencial y telemática- con más de 50 agrupaciones empresariales y de las pequeñas y medianas empresas.

Desde la sede del Ministerio de Economía, el secretario de Estado destacó en particular su conversación con las pymes ante la prensa: "Les hemos reiterado la política de este Gobierno y este Ministerio de puertas abiertas, de escucharlos, de ser empáticos, de acompañarlos en este tiempo que sabemos que puede ser difícil para muchas de estas pymes y estas personas".

"Hemos tenido un diálogo bien franco, realista también; estos ministerios y el Gobierno se caracterizan por ello", reafirmó la autoridad.

A la salida del encuentro, la presidenta de Asociación Gremial Nacional de Mipymes y Profesionales del Turismo de Chile (Chilesertur), Evelyn Henríquez, reveló que "surgieron algunos temas que tienen que ver con la eliminación del impuesto específico (a los combustibles), que fue bastante transversal, y que es un impuesto que además surgió en un punto de la historia de Chile a partir de una necesidad que hoy ya no" está vigente.

"Entendemos que eso podría traer alivio no solamente a los hogares de Chile, sino que además mantener la capacidad productiva de las empresas de menor tamaño a nivel país", aseveró la dirigenta.

A su vez, el líder de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile (Conttramen), Eduardo Castillo, indicó que durante la cita "hicimos un llamado fuerte al ministro por que interlocutara con los ministros de Hacienda y Transportes (Jorge Quiroz y Louis de Grange) para que lleguemos a una alternativa" para enfrentar el alza de las bencinas "con los verdaderos protagonistas del sector".

El representante también dijo haber emplazado a que el Gobierno de Kast "no siga en esta lógica del amiguismo, que a la larga, lo único que hace es llegar a una aparente solución, pero (en este caso) le va a afectar a todo el mundo. No estamos disponibles a seguir en esta lógica".