Quiroz no garantiza que la parafina baje este jueves ni que el transporte en regiones no suba

La Comisión de Hacienda del Senado continúa la tramitación del proyecto gubernamental que busca amortiguar el alza de precios ligada a la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Entre las medidas que el Gobierno anunció se encuentra el congelamiento del valor de la parafina hasta septiembre, dejándolo en torno a los mil pesos -actualmente está en un promedio de 1.300-, en la antesala de que las gasolinas suban 370 pesos por litro y el petróleo 580.

Además, se planteó el pago de un bono mensual de 100 mil pesos, por hasta seis meses, a dueños de taxis colectivos inscritos en el Servicio Nacional del Transporte de Pasajeros, beneficio que se extenderá al transporte escolar, anunció el Ejecutivo. El Gobierno precisó que se financiarán con una mayor recaudación fiscal ajustando el beneficio tributario que tienen ciertas empresas al comprar combustible.

"Lo que se va a enviar al Senado es el mismo proyecto, pero con una enmienda que deja fuera a todas las pequeñas y medianas empresas como fuente de recaudación de este proyecto, porque la verdad es que basta con las empresas grandes para efectos de su financiamiento", afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

"Son medidas que contribuyen a mitigar los efectos de esta crisis. Estoy totalmente consciente, empatizo plenamente con las familias chilenas... Esta situación no es fácil", reconoció.

"Por fortuna, todavía no entramos en los fríos de otoño"

El Ejecutivo espera que el segundo trámite del proyecto sea despachado rápidamente este miércoles, dejando eventualmente un espacio para que se complete un tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Ante la urgencia, Quiroz reconoció que "probablemente vamos a tener que dictar el decreto tal como está. Recordemos que esto entra en vigencia mientras se publique en el Diario Oficial. Si se demora el Diario Oficial, yo estoy obligado por ley a subir la parafina nuevamente, pero tan pronto se publique el Diario Oficial y nosotros podamos hacer el incremento de dinero en el fondo de estabilización correspondiente, vamos a volver a la parafina al nivel que tenía en febrero", como se prometió el lunes.

"Probablemente mañana no (ocurra). Por fortuna, todavía no entramos en los fríos del otoño", apuntó.

Más temprano, en el Senado ya habían planteado la dificultad y hasta "imposibilidad" de que el precio de la parafina bajara este mismo jueves.

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, enfatizó que es "imposible que el proyecto vaya a paliar algún efecto mañana. Aquí el proyecto de ley va a demorar".

"Además, el reglamento que viene incorporado en el proyecto dice un plazo de dictación de 30 días. No nos pueden poner la urgencia a nosotros de que se despache un proyecto en forma exprés y (haya al mismo tiempo) una desidia administrativa", afirmó.

"No tengo cómo asegurar que la tarifa de transporte público no suba en regiones"

Durante la tramitación, también han surgido dudas parlamentarias sobre cómo se va a congelar el precio de la tarifa de transporte público en regiones, dado que la medida contemplada por el Gobierno afirma que se podrá hacer efectivamente en la Región Metropolitana.

La "Ley Espejo" permite que el mismo monto de los recursos destinados a la RM para congelar las tarifas también se transfiera a las demás regiones, aunque el ministro de Hacienda admitió que no tiene cómo asegurar que la tarifa no suba en ellas.

"Eso depende de la gestión de cada región, que escapa a las competencias de las autoridades de este Ministerio. Yo puedo plantear que cada peso que entre a Santiago también entre a regiones, en las proporciones que normalmente se distribuye; pero no puedo prometer que la tarifa en provincias o regiones no va a cambiar", reconoció Quiroz.

"No tengo cómo asegurar eso, pero sí tengo cómo asegurar que en Santiago no cambie (la tarifa)", reiteró.