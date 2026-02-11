Tras dos meses de bajas, bencinas subirán sus precios este jueves

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) pronosticó alzas en el precio de las bencinas a contar de este jueves, tras dos meses de bajas consecutivas.

Según detalló la estatal, el valor de la gasolina de 93 octanos subirá 13,4 pesos por litro y la de 97 octanos aumentará en 18,2 pesos por litro.

Por su parte, el diésel bajará 12,3 pesos por litro, mientras que el gas licuado de uso vehicular registrará un descenso de 21,8 pesos por litro, y el kerosene tendrá un alza de 67,1 pesos por litro.

La compañía estatal recordó que las distribuidoras "fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes", y que la función que le compete es sólo de dar "referencias o valores" para el consumidor final, en el marco de un "mercado abierto y competitivo".