CyberMonday proyecta ventas en torno a 460 millones de dólares

Este lunes comenzó un nuevo CyberMonday, que se extenderá hasta este miércoles, y la proyección de venta de los organizadores es en torno a los 460 millones de dólares.

Si bien, el rubro del comercio registró una mejoría y marcó 2,2% en el último Imacec, la industria espera que el evento sea un aporte a la actividad económica.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó que "estuvimos la semana pasada en el lanzamiento. Lo que dicen sus organizadores es que los descuentos son sobre el 20%, muy relevantes; que van a haber más de 500 empresas tratando de vender sus productos y que esperan ventas sobre los 450 millones de dólares para la jornada. Así que esperemos que sea una jornada exitosa para la que mueva el comercio, que es uno de los objetivos que pretende este Cyber".

Desde Sernac, informaron que hay un proceso de fiscalización en desarrollo para este evento y se han recibido cerca de 10 reclamos en lo que va de la primera jornada.

En paralelo, el precio del dólar alcanzó los 975 pesos, luego que en la mañana se transara al alza llegando a los 994 pesos.