Dos cadenas de supermercados congelaron precios de productos básicos

La cadena de supermercados Tottus anunció que durante abril y mayo "congelará" los precios de más de 70 productos considerados "esenciales", para así "contribuir al bolsillo de las personas frente al contexto económico actual".

La medida afecta a "productos de primera necesidad" como arroz, pan a granel, fideos, carne molida, leche, yogurt, huevos, aceite y alimento para mascotas, entre otros; los que están listados en el sitio web de la empresa, bajo el concepto de "precios protegidos".

Según Sebastián Quijada, gerente comercial de Tottus, el 80% de los clientes de la marca "adquiere al menos uno" de los productos con precio ahora fijo, lo que también aplica para las compras a través de canales digitales.

La medida fue seguida por la cadena Walmart, con sus locales Líder y SuperBodega aCuenta, que detalló que su iniciatica contempla alimentos y artículos esenciales de la canasta básica.

"La medida considera más de 2.000 productos y se extenderá, a partir del 9 de abril, por un periodo de tres meses", dijo la firma, que también incluye en la campaña la compra a través de internet.

"En los momentos difíciles, lo que define a una empresa no es lo que dice, sino lo que hace. Hoy, con el IPC más alto del año, Walmart Chile vuelve a ponerse del lado de las familias chilenas", comentó Alejandro König, vicepresidente comercial de Walmart Chile.