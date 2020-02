Economista tras rectificación del IPC: Es muy delicado que pase esto con la inflación

El economista de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón apuntó que los cambios en la última medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) "es muy delicado" por tratarse del indicador que reporta la inflación en el país.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) rectificó este viernes los resultados del último IPC debido a un error en la medición del precio de la energía, situación que no ocurre por primera vez en el organismo, ya que un problema similar se reportó en agosto y septiembre del 2018.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Alarcón indicó que "pienso que es muy delicado que estas cosas pasen con un índice de una variable tan importante como es la inflación".

El experto planteó que "aunque son centésimas", se trata de un ajuste de "inflación, que determina una serie de precios, de contratos, de moneda y que, por lo tanto, esto tiene que ser aclarado". Y el impacto más visible de este problema es en la determinación de la variación de la Unidad de Fomento (UF)

La inflación va a determinar "la política monetaria, es decir, esto no solo no ayuda a la gente, no ayuda a los analistas, sino también influye en una de las políticas de mayor importancia que tiene nuestra economía que es el política monetaria", recalcó.

Alarcón criticó que quedó "inconcluso" otro episodio y se desconoce qué sucedió. "Como hay antecedentes de errores que hubo en los cálculos pesa la desconfianza y nuevamente se va a revivir la polémica de cual es el rol del INE, cómo debería estar constituido y otros tipos de situaciones que vivimos".

Y agregó que el INE "debería ser un organismo independiente del Gobierno, al estilo que es el Banco Central. Podría ser un organismo colegiado, donde se convoque a los mejores expertos para su constitución y donde definitivamente tiene que quedar a parte de cualquier Gobierno".