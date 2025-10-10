Encuesta de Expectativas Económicas estima leve alza de la inflación

Los expertos consultados para la Encuesta de Expectativas Económicas de octubre, publicada por el Banco Central este viernes, elevaron levemente lo estimado en materia de inflación.
Con respecto a la entrega anterior, mantuvieron en 2,4% su proyección de crecimiento para 2025, pero subieron el dato de inflación de 3,9% a 4%.
Además, los economistas esperan que el instituto emisor aplique un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés, que de esa manera, cerraría el año en 4,5%.
🔵El Banco Central de Chile ha publicado en su sitio web las siguientes publicaciones:— Banco Central de Chile (@bcentralchile) October 10, 2025
✅Resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) de octubre de 2025.
✅Indicador de Ventas por Estrato (IVE).
