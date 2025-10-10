Síguenos:
Tópicos: País | Consumidores | Inflación

Encuesta de Expectativas Económicas estima leve alza de la inflación

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los expertos consultados para la Encuesta de Expectativas Económicas de octubre, publicada por el Banco Central este viernes, elevaron levemente lo estimado en materia de inflación.

Con respecto a la entrega anterior, mantuvieron en 2,4% su proyección de crecimiento para 2025, pero subieron el dato de inflación de 3,9% a 4%.

Además, los economistas esperan que el instituto emisor aplique un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés, que de esa manera, cerraría el año en 4,5%.

