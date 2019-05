INE: Manipulación del IPC se produjo en tres meses de 2018

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, detalló este viernes que la manipulación de datos registrada en la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) afectó a tres meses del 2018: agosto, septiembre y noviembre.

De acuerdo con la auditoría interna efectuada por el INE a los años 2016, 2017, 2018 y 2019 y revelada esta tarde por Pattillo, en agosto los "ajustes estadísticos inválidos" provocaron que se informara un IPC de 0,2 por ciento pese a que la cifra real era de 0,1 por ciento. A causa de esta manipulación, el IPC de septiembre tuvo una base incorrecta para su cálculo pero la cifra informada no resultó modificada.

"Si bien en septiembre hubo movimiento aparente de precios no explicado técnicamente (de unos 363 registros), no hay efecto final en el valor del índice que debíamos publicar. No obstante, eso sí impactó sobre octubre, dado que se movió la base sobre la que octubre se compara - y no sólo se movió la base total, sino su composición al interior-", detalló el director del INE.

En octubre, en cambio, pese a que no se detectaron manipulaciones, se informó de un IPC del 0,4 por ciento pese a que el real fue de 0,5 por ciento . Lo que se produjo a causa de la base errónea generada por las manipulaciones de los meses precedentes. Finalmente en noviembre se detectaron múltiples manipulaciones, pero estas no causaron una divergencia entre la cifra informada y la real.

"En noviembre tenemos indicios de manipulación de 113 registros, pero sin efectos en el IPC publicado. Es decir, 113 registros que se mueven en noviembre no alcanzan a impactar en el segundo decimal para afectar el primer decimal con que los datos se publican", explicó el timonel del INE.

Pattillo recalcó que "la revisión de cada uno de los meses de 2018 nos muestra que 'los ajustes estadísticos inválidos' - como pidió llamarlos- se circunscriben a los meses de agosto, septiembre y noviembre. No hay y no encontramos ninguna evidencia de ese tipo de ajuste en otros meses".

El detalle de los "ajustes estadísticos inválidos"

Según el INE, los "ajustes estadísticos inválidos" afectaron un máximo de 626 precios en agosto de un total de más de 150.000 registros con los que se calcula el IPC.

En septiembre, en tanto la manipulación apunta a 363 registros mientras que en noviembre se apunta a 113 registros de precios.

El INE insistió eso sí que los "ajustes estadísticos inválidos" no afectaron el IPC del 2018, que alcanzó 1,2 por ciento.

