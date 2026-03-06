IPC de febrero sin variación mensual: Inflación acumula 2,4% en 12 meses

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registró variación en febrero de 2026, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el organismo, el indicador anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 0,4% en lo que va del año y 2,4% a doce meses.

El informe detalló que seis de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC registraron incidencias positivas durante el mes.

Entre las principales alzas destacaron:

Vestuario y calzado : subió 2,3%, con una incidencia de 0,056 puntos porcentuales (pp.).

: subió 2,3%, con una incidencia de 0,056 puntos porcentuales (pp.). Alimentos y bebidas no alcohólicas: aumentó 0,2%, con una incidencia de 0,040 pp.

Las restantes divisiones con aumentos de precios aportaron en conjunto 0,088 puntos porcentuales a la variación del índice.

Divisiones con bajas

En contraste, siete divisiones presentaron incidencias negativas en el mes.

La principal disminución se registró en vivienda y servicios básicos, cuyos precios cayeron 0,4%, con una incidencia de -0,081 puntos porcentuales en el resultado mensual del indicador.

El IPC es el principal indicador utilizado para medir la evolución de los precios en el país y sirve como referencia para reajustes salariales, contratos y políticas económicas.