Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.1°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Consumidores | Inflación

IPC de febrero sin variación mensual: Inflación acumula 2,4% en 12 meses

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La inflación marcó alzas en vestuario y alimentos que fueron compensadas por caídas en vivienda y servicios básicos.

IPC de febrero sin variación mensual: Inflación acumula 2,4% en 12 meses
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registró variación en febrero de 2026, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el organismo, el indicador anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 0,4% en lo que va del año y 2,4% a doce meses.

Imagen foto_00000012

El informe detalló que seis de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC registraron incidencias positivas durante el mes.

Entre las principales alzas destacaron:

  • Vestuario y calzado: subió 2,3%, con una incidencia de 0,056 puntos porcentuales (pp.).
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: aumentó 0,2%, con una incidencia de 0,040 pp.

Las restantes divisiones con aumentos de precios aportaron en conjunto 0,088 puntos porcentuales a la variación del índice.

Imagen foto_00000013

Divisiones con bajas

En contraste, siete divisiones presentaron incidencias negativas en el mes.

La principal disminución se registró en vivienda y servicios básicos, cuyos precios cayeron 0,4%, con una incidencia de -0,081 puntos porcentuales en el resultado mensual del indicador.

El IPC es el principal indicador utilizado para medir la evolución de los precios en el país y sirve como referencia para reajustes salariales, contratos y políticas económicas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada