Ocho de cada diez chilenos deberán ajustar presupuesto ante alza de la UF sobre $40.000

Un informe de Kantar Chile reveló que ocho de cada diez chilenos deberá ajustar su presupuesto ante la inminente alza de la Unidad de Fomento (UF) del umbral de los $40.000.

El estudio advirtió que un 80 por ciento de los chilenos anticipa que el aumento afectará directamente su economía personal y familiar, en un contexto donde el costo de la vida comienza a verse tensionado por múltiples factores.

La consultora advierte que se trata de un punto de quiebre: "La UF está actuando como un mecanismo de transmisión que encarece en paralelo algunos de los principales gastos de los hogares. Dividendos hipotecarios, arriendos, colegiaturas y servicios indexados comienzan a subir al mismo tiempo, generando un efecto acumulativo que presiona el presupuesto mensual y reduce el margen de maniobra de las familias".

En ese sentido, la CCO de Kantar Chile, Carolina Livacic, precisó que "lo que observamos es un ajuste forzado en la economía de los hogares".

El informe expuso que la presión se concentra en los gastos esenciales. Un 58% de los encuestados anticipa un impacto en la alimentación, mientras que un 49% lo proyecta en salud y transporte; otro 47% señaló que resentirá el efecto en sus pagos de créditos o dividendos hipotecarios y un 42% en arriendos.

Igualmente, un 38% de los hogares prevé alzas en colegios y universidades; un 37% anticipa recortes en compras personales y del hogar, y un 22% en entretenimiento, evidenciando que el ajuste alcanza tanto gastos básicos como a los discrecionales.

"El alza de la UF hoy funciona como un ajuste silencioso, pero persistente sobre el presupuesto familiar. No sólo suben los grandes compromisos financieros, sino que también se encarece la vida cotidiana. Cuando los hogares empiezan a recortar, incluso en alimentación, educación o salud, estamos frente a una señal clara de presión económica", apuntó Livacic.

El estudio también reveló que existe un alto nivel de inquietud: 51% declaró tener mucha preocupación por el alza de la UF y un 46% dijo sentir algún grado de preocupación, configurando un escenario en el que toda la población percibe incertidumbre económica.

El 64% de los encuestados afirmó que reducirá gastos diarios; un 62% intensificará la búsqueda de ofertas y promociones; un 61% disminuirá compras no esenciales y un 56% buscará evitar endeudarse. Además, un 43% declaró que priorizará, exclusivamente, productos de primera necesidad, evidenciando un giro al consumo más defensivo.

"El alza de la UF no sólo incrementa precios, cambia comportamientos y formas de relacionarse con canales de compra, formatos de productos y mix de marcas. Cada gasto que se recorta, cada compra que se posterga y cada decisión de ahorro reflejan un ajuste estructural en la forma en que los hogares enfrentan la economía. Lo que estamos viendo no es un fenómeno puntual, es una fase más de un proceso de transformación del consumo en Chile, el cual se ha agudizado desde 2019", cerró Carolina Livacic.