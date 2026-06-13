Sernac alerta que cuatro modelos de estufa en el mercado podrían causar incendio

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad luego que la empresa Electrolux de Chile informara que cuatro modelos de estufa Mademsa contienen un defecto que constituye un riesgo para la seguridad de las personas.

De acuerdo con el Servicio, los modelos son los siguientes:

ESTUFA 15KG GLP BRONZE HG15G: SERIE 9000815222

ESTUFA 15KG GLP ONIX HG15B: SERIE 9000815213

ESTUFA 15KG HIBRIDA GLP HH15B: SERIE 9000815234

ESTUFA 5KG GLP HG05B: SERIE 900081524

Éstos, según el Sernac, tienen una posible falla en el regulador de presión de gas, usado para conectar la estufa al cilindro de gas licuado. Ésta afectaría al mecanismo interno de sujeción, específicamente al retenedor de trabado, cuya función es asegurar el acoplamiento entre el vástago y el cuerpo del regulador.

Sernac alertó que 32.974 unidades fueron distribuidas a lo largo del país entre los meses de abril y junio, y, de esa cifra, 9.289 están en manos de consumidores, informó Electrolux.

El principal problema es que los modelos están implicados en tres incidentes registrados en Chile: uno con resultado de incendio, otro con resultado de fuego y el restante con mero desprendimiento de vástago.



¿Qué hago si tengo una de estas estufas?

En caso de poseer uno de los modelos de estufa descritos, el Sernac llama a descontinuar su uso inmediatamente, contactar a Mademsa, devolver la estufa y pedir la devolución del dinero.

De acuerdo con el Servicio, los servicios de asistencia técnica acudirán a retirar la estufa en el domicilio de los consumidores, aunque Mademsa también pondrá a disposición lugares físicos de entrega por una eventual alta contingencia y demora indeseada.

Para la devolución del dinero, además, es fundamental que la empresa emita un "Certificado de Cambio", que será el comprobante de entrega del producto.

Los datos para contactar a Mademsa son el call center 600 600 5353, el sitio web https://resuelve.mademsa.cl/ o el correo soporte@mademsa.cl

Tambié se puede escribir al mail de Sernac seguridaddeproductos@sernac.cl