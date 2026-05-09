Sernac alerta por riesgo de explosión en tapas de dos modelos Thermos

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una Alerta de Seguridad tras el aviso preventivo de la Importadora y Distribuidora KW SpA, referente a desperfectos en las tapas de dos modelos de botellas de acero inoxidable para alimentos de la marca Thermos.

El fallo afecta a los modelos SK3000 Stainless King y SK3020 Food Jar, comercializados en el territorio nacional entre los años 2018 y 2026.

Según informó el Sernac en un comunicado, el defecto radica en que las tapas de estas unidades no cuentan con una válvula liberadora de presión. Esta condición, sumada a la permanencia de alimentos dentro del envase por más tiempo del recomendado (lo que genera fermentación), puede provocar que la tapa salga eyectada violentamente, causando accidentes.

Alcance y antecedentes

La empresa distribuidora detalló que existen aproximadamente 7.700 unidades bajo esta condición en Chile, de las cuales 2.000 ya se encuentran en manos de consumidores.

La alerta rige para productos importados entre 2018 y 2022, ya que las importaciones posteriores ya cuentan con la válvula de seguridad incorporada.

A nivel internacional, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU. ha reportado 27 casos de incidentes, incluyendo laceraciones y pérdida permanente de la visión. No obstante, el Sernac aclaró que, hasta la fecha, "no se han registrado accidentes o lesiones derivadas de esta condición en el territorio nacional".

Instrucciones para los consumidores

Ante este riesgo, el organismo llamó a las personas que posean los modelos afectados a seguir este protocolo:

Dejar de utilizar el termo de forma inmediata y preventiva.

Escribir al correo contacto@thermoschile.cl para gestionar el reemplazo gratuito de la tapa por una que sí incluya la válvula de escape.

para gestionar el reemplazo gratuito de la tapa por una que sí incluya la válvula de escape. Entregar la tapa original defectuosa una vez recibido el repuesto para eliminar cualquier peligro futuro.

El Sernac recordó que las empresas tienen la obligación legal de informar oportunamente sobre riesgos detectados y tomar medidas para mitigarlos. "Las acciones realizadas por la empresa no la eximen de las responsabilidades que establece la Ley del Consumidor", subrayó el servicio.

Para dudas adicionales, los usuarios pueden contactar directamente a la casilla seguridaddeproductos@Sernac.cl.