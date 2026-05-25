Sernac ofició a Subtel por eventual incumplimiento en uso de prefijos 600 y 809

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ante un eventual incumplimiento en el uso de los prefijos 600 y 809, implementados para identificar distintos tipos de llamadas telefónicas y reducir el spam.

La acción se originó luego de que el organismo recibiera antecedentes que apuntan a que algunas compañías podrían no estar aplicando correctamente la normativa que regula estos prefijos, utilizados para diferenciar comunicaciones solicitadas y no solicitadas.

Según explicó el servicio, existiría la posibilidad de que una o más empresas de telecomunicaciones mantengan activado por defecto el bloqueo del prefijo 809 mediante mecanismos digitales.

Esta situación podría afectar la recepción de llamadas provenientes de otros operadores y generar impactos en procesos como la portabilidad numérica, la libre elección de servicios, la transparencia de la información y el tratamiento de datos personales de los usuarios.

Frente a este escenario, Sernac pidió a Subtel antecedentes sobre eventuales investigaciones en curso, posibles implicancias jurídicas y medidas adoptadas respecto de las empresas involucradas.

El organismo además advirtió que, si se confirman incumplimientos tanto a la normativa vigente como a la Ley del Consumidor, evaluará iniciar acciones individuales o colectivas.

Cabe recordar que desde agosto de 2025 comenzó a regir la obligación de utilizar los prefijos 600 y 809 antes del número telefónico. El primero se usa para llamadas de empresas con las que existe una relación contractual, mientras que el segundo identifica ofertas comerciales o campañas, medida que buscaba facilitar la detección de llamadas no deseadas y prevenir posibles fraudes.