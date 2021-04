CDE rechazó demandas de víctimas de estallido ocular: "Carabineros actuó correctamente"

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó la demanda presentado por 22 víctimas de daño ocular durante el estallido social, entregando su respaldo al actuar de Carabineros y acusando un monto "desproporcionado" de indemnización solicitado por los afectados.

Según publicó La Tercera, la entidad respondió a la acción indemnizatoria presentada por las víctimas, de entre 18 y 34 años, quienes piden un monto en total de más de siete mil millones de pesos, aludiendo a que el Estado actuó con falta de servicio, causándoles lesiones luego que personal de Fuerzas Especiales de Carabineros hiciera un "uso abusivo de la fuerza y actuado negligentemente en infracción de normas nacionales e internacionales".

En un texto ingresado en enero pasado al 15 Juzgado Civil de Santiago, el CDE respondió que "Carabineros de Chile actuó correctamente, apegado a sus facultades normativas y con una intensidad ajustada a la proporcionalidad del contexto de ataques de los que los funcionarios de la institución fueron objeto".

"En algunos casos la respuesta de las fuerzas policiales no se ha ajustado a derecho y la reacción ha sido desproporcionada y antirreglamentaria", añadieron, refiriéndose a casos como los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, aunque precisaron que "los casos planteados en la demanda no son uno de ellos. Aquí no hubo falta de servicio y el uso de la fuerza se adecuó a la normativa atingente de tal forma que los daños supuestamente ocasionados por ese uso se encuentran jurídicamente respaldados".

Según recalcan en el documento, "contrariamente a lo sostenido por los demandantes, no estamos en presencia de manifestaciones pacíficas, la realidad fue totalmente distinta y estuvo dominada por la agresividad y la violencia".

El CDE calificó como desproporcionado el monto de la indemnización solicitada, además de tachar como "improcedente" una petición que exigía a Carabineros publicar una declaración de disculpas en al menos dos diarios de circulación nacional.

Según el organismo, esta acción "no se condice en forma alguna con una acción de indemnización de perjuicios y carece de todo fundamento legal, tanto es así que no se invoca ninguno en la demanda".