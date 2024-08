Familias de desaparecidos criticaron el Plan de Búsqueda frente a Boric

Familiares de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura militar criticaron la gestión del Gobierno del Plan Nacional de Búsqueda de sus seres queridos, en el marco de la conmemoración oficial del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que estuvo encabezada por el Presidente Gabriel Boric.

Antes de que el Mandatario tomase la palabra en el memorial del Cementerio General este viernes, fue el turno de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, quien pidió al Ejecutivo mejorar la comunicación con los afectados.

La dirigenta advirtió que los familiares tienden a enterarse a través de los medios de "cambios que fracturan nuestras confianzas", por lo que exigió que sean considerados en todo aspecto de este plan, revelando su temor porque se transforme en un "negocio".

En medio de su discurso, el Presidente Boric respondió a los reparos de Rivera, asegurando que "esto sólo tiene sentido si es con ustedes".

"Como bien decían quienes me antecedieron, no importa cuántas veces estemos aquí, en qué orden repasemos los nombres inscritos en estas piedras; no importa dónde miremos estos volúmenes, con qué luz, a qué hora del día, este memorial siempre sobrecoge", reflexionó luego el Jefe de Gobierno.