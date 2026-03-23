Informe revela posible fosa clandestina de detenidos desaparecidos en antiguo vertedero

La investigación sobre detenidos desaparecidos en dictadura ha tomado un nuevo rumbo tras la revelación de un informe clave por parte del Plan Nacional de Búsqueda.

Este documento, que fue entregado a la magistrada Paola Plaza (quien lidera la causa desde 2022), surge a raíz de un reportaje de Ciper que puso de manifiesto la posible ubicación de restos de víctimas de la dictadura.

El informe, enviado hace algunas semanas, apunta a un terreno que en su momento perteneció a la Municipalidad de Ñuñoa y que hoy forma parte de Macul, el cual era utilizado como un vertedero.

La presunción sobre este sitio se basa en testimonios de exfuncionarios policiales, testigos claves y antecedentes de otras causas judiciales ya concluidas. Según el reporte, las víctimas habrían sido enterradas en el lugar entre septiembre de 1973 y comienzos de 1974.

Entre los presuntos afectados en el informe se encuentran tres integrantes del Dispositivo de Seguridad del Presidente Allende (GAP), un militante comunista, tres ciudadanos uruguayos, un brasileño, un niño de 11 años y otras personas sin afiliación política identificada.

El documento entregado a la magistrada no solo identifica el posible lugar, sino que también incluye una propuesta técnica para realizar excavaciones en el lugar, labores que deberían ser ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas.

"No existe ánimo de eliminar el Plan de Búsqueda", dice ministro

En medio de estas revelaciones, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se pronunció sobre la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, enfatizando que no hay intenciones de desmantelar la iniciativa, a pesar de que actualmente se encuentra en revisión.

"No queremos nosotros eliminar el Plan de Búsqueda", aseguró el secretario de Estado, que explicó que "el subsecretario de Derechos Humanos está analizando el Plan de Búsqueda" y que se están realizando "reuniones periódicas con ministros que tienen a su cargo investigaciones en materia de Derechos Humanos".

Añadió que "no existe ánimo del ministro, ni tampoco la Subsecretaría de Derechos Humanos, de eliminar el Plan de Búsqueda".

Rabat subrayó que tienen como objetivo "velar por los derechos humanos como respeto a los derechos fundamentales de la persona humana", por lo que -aseguró- "el Plan de Búsqueda, desde esa perspectiva, también se refiere al mismo tema".

Próximos pasos en la investigación

Respecto a los detalles específicos de este informe, las autoridades declinaron referirse al hecho aludiendo que es un hecho en plena investigación, indicado que solo se remitirán una vez esté completo el trabajo en torno a este caso.

Se anticipa que en las próximas semanas se definan los siguientes pasos en esta investigación que busca esclarecer el paradero de víctimas de desaparición forzada.