Pamela Jiles: Es indignante la "caradura" del ministro Hernán Larraín

La diputada Pamela Jiles (PH) criticó con dureza al ministro de Justicia, Hernán Larraín, durante una sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara que analiza las políticas de reparación a las víctimas de la dictadura.

Los cuestionamientos de la parlamentaria surgieron luego de que el secretario de Estado descartara que el Gobierno vaya a crear una comisión calificadora permanente sobre violaciones a los derechos humanos y además desestimó reponer el proyecto retirado el año pasado sobre reparación a las víctimas de prisión política y torturas.

"En mi condición de víctima de tortura y prisión política, me resulta indignante -y en mi condición de parlamentaria también- la 'caradura' del ministro Larraín. Recordemos que cuando fue levantado por el Gobierno el aporte reparatorio ya en esta legislatura el ministro se comprometió públicamente a reponer ese proyecto que había sido democráticamente aprobado por esta misma comisión", dijo con molestia la parlamentaria.

"Hay que tener mucha 'caradura' y mucha inhumanidad para presentarse aquí y decir simplemente que se ha decidido que la comisión de calificación permanente no ha lugar, no va a existir, y que no va a haber aporte reparatorio", aseveró.

El diputado Diego Schalper (RN) protestó y pidió llamar al orden a la diputada Jiles por la forma de expresarse, mientras que el ministro Larraín reaccionó con calma diciendo que ese no es el lenguaje que acostumbra utilizar.

Además negó haberse comprometido a reingresar el proyecto de aporte reparatorio porque no es algo que dependa de él, así como también explicó que la comisión calificadora permanente fue evaluada y el Gobierno decidió no crearla.

En la sesión expuso también Haydee Oberreuter, representante de la mesa unitaria de ex presos políticos, quien apuntó que en 2015, en el Gobierno anterior, presentaron una propuesta para una nueva ley de reparación.

"Debe estar durmiendo todavía en el mismo escritorio donde guardaba los puchos el (ex) subsecretario (del Interior, Mahmud) Aleuy", afirmó en la misma sesión.