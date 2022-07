Sergio Micco tras renuncia: "Yo no era una persona grata para el Poder Ejecutivo"

El ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, aseguró que sufrióuna "cultura abierta de cancelación" durante su gestión.

En conversación con El Mercurio, la ex autoridad señaló que "yo diría que esto partió con prejuicios en mi contra, y que terminó, francamente, en una cultura abiertamente de cancelación. Calculo, por lo menos, seis campañas de funa en contra de lo que yo representaba".

Sobre la apreciación del Gobierno del Presidente Gabriel Boric a su rol como director del INDH, Micco explicó que "evidentemente yo no era una persona grata para el Poder Ejecutivo. Desde el 18 de enero estábamos pidiendo una reunión con el Presidente electo; en ese momento, para tratar la agenda de verdad y justicia. No se dio nunca".

"Yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos como Instituto. Nuestra democracia estaba en riesgo y el instituto estaba para proteger la democracia, pues sin ella no hay derechos humanos que se respeten", indicó Micco, agregando que "en el INDH demostramos que personas de izquierda, de centro y de derecha podíamos decir verdades de hecho, como que en Chile se estaban violando gravemene los derechos humanos, y agregar verdades de derecho, como que es inaceptable que se quemen iglesias, se pretenda quemar a carabineros o que era un atentado a la dignidad de la persona ese infame rito de 'el que baila pasa'".

Sobre el plebiscito de salida del proyecto de nueva Constitución, el ex director del INDH manifestó "no estar con este proyecto de Constitución. Para mí no es nada baladí que en este escrito no aparezcan deberes. Esa propuesta constitucional, esa cultura que promueve que todos los habitantes de Chile reclamemos por nuestros derechos individuales, todo se le pide al Estado que lo garantice, eso no va a funcionar".

"Si presenté la renuncia fue justamente porque me estaba volviendo un obstáculo para las buenas relaciones con el Gobierno", apuntó Micco: "Espero que mi renuncia sirva para que la nueva directora, Consuelo Contreras, tenga la relación con el Gobierno que se merece el instituto".

"No quiero ser un estorbo para la nueva dirección. Acá lo importante es que el instituto se estabilice y cumpla con su papel de proteger los derechos humanos de todas y todos los habitantes de Chile", enfatizó.