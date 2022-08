Tras una semana prófugo, se entregó el asesino del padre del senador Espinoza

El excarabinero René Villarroel, condenado por la Corte Suprema por el homicidio de Luis Espinoza, padre del senador Fidel Espinoza (PS), se entregó este lunes a la Justicia tras permanecer prófugo más de una semana.

El exuniformado, conocido como "Juan Metralla", fue declarado culpable el pasado 29 de junio por el homicidio del exdiputado Luis Espinoza, ocurrido en diciembre de 1973, hecho por el que deberá cumplir una pena de 15 años en el Penal de Punta Peuco.

La entrega de Villarroel fue destacada por el senador Fidel Espinoza, hijo de la víctima, quien señaló que "es un día especial para los derechos humanos de Chile", y agradeció "públicamente la labor gigantesca que hizo la Policía de Investigaciones (PDI)" para dar con su paradero.

Pasaron muchos años buscando justicia, para q llegara este día. Juan Metralla ya está bajo prisión. Gracias a la labor de la @PDI_CHILE @PDI_LosLagos , a los medios de comunicación y a todos quienes nos acompañaron en este duro trance. pic.twitter.com/oOyXRZsqxT — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) August 8, 2022

"Así como yo he sido crítico en señalar que me dolió la actitud que tuvo el Gobierno preliminarmente, al no tomar en consideración nuestra petición sobre el resguardo en el caso de René Villarroel, sí quiero valorar la querella que presentó la ministra Izkia Siches", dijo Fidel Espinoza.

La acción judicial permitió "mitigar los efectos de quienes estaban protegiéndolo y lo llevó, seguramente, a que el fin de semana tomara esta decisión de ir a entregarse".

Según la sentencia de la Corte Suprema, en diciembre de 1973, después de ser desaforado de su puesto de diputado, Luis Espinoza fue condenado por un presunto delito de desacato, siendo obligado a concurrir en varias oportunidades cada día a firmar en una comisaría de Fresia.

La madrugada del día 2 de ese mes, tras concurrir al recinto, dos excarabineros lo asesinaron, hecho que fue encubierto, haciéndolo pasar por un asalto a un vehículo militar y un supuesto intento de fuga del exparlamentario.