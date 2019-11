Vivanco: No es posible que la máxima autoridad de Carabineros no sepa la composición de los perdigones

El director ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, afirmó que "no es posible que la máxima autoridad de Carabineros no sepa la composición de los perdigones" al comentar el uso de esta arma en las manifestaciones sociales por parte de la policía uniformada.

Tras presentar el informe del organismo que evidenció graves violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros, el personero celebró "que se haya suspendido el uso de la escopeta de perdigones a partir del 19 de noviembre de este año".

Sin embargo, Vivanco cuestionó que "esa suspensión no puede estar únicamente basada en los estudios pendientes para determinar cuál es la composición de los perdigones, cuál es el porcentaje de caucho, cuál es el porcentaje de otros tipos de metales".

"Hay que hacer un esfuerzo serio por determinar por qué se usan esos perdigones en Chile, cuáles son las alternativas a esos perdigones. Estoy seguro que en el mercado de perdigones debe existir un abanico amplio de opciones que pueden ser más o menos dañinas, que pueden generar más o menos lesiones", añadió.

El representante de HRW apuntó que "los carabineros en Chile sostienen que los perdigones los lanzan a un espacio mínimo de 30 metros, a menos de 30 metros, el arma que en teoría es no letal puede pasar a ser letal, sin embargo, otras fuerzas de seguridad que usan estas escopetas y que también utilizan perdigones, sostienen que el mínimo son 40 metros".

Vivanco enfatizó que "no es posible que el general, la máxima autoridad de Carabineros, no conozca, no sepa cuál es la composición material de los perdigones, me parece que es elemental de cualquier fuerza pública, de cualquier comandante o general en el mundo; que por lo menos conozca con la mayor precisión no sólo las consecuencias que tiene el uso de esta escopeta, sino también, en particular la composición y las reglas del juego para utilizar estos perdigones".

"Yo me pregunto, por qué la compra de los perdigones se hizo sin licitación pública, sin mayor transparencia, cuándo se hizo esta compra, qué opciones había, cuál es el costo de estos perdigones y dilucidar, en términos claros y creíbles, si el mínimo son 30 ó 40 metros", concluyó.