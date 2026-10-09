Aluvión: Pavez pide "cuidado" con vincular cualquier omisión a una negligencia

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó este viernes los cuestionamientos por la respuesta del Gobierno al aluvión que afectó a Las Condes y pidió tener "cuidado" con considerar que "cualquier omisión es sinónimo de una negligencia".

La emergencia ocurrió mientras el propio subsecretario se encontraba en Rapa Nui y el biministro Claudio Alvarado, en Chiloé. A las críticas por la respuesta del Ejecutivo se sumaron los cuestionamientos a la vocería inicial de menos de dos minutos del subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos.

Desde La Moneda, Pavez destacó los avances del país en la gestión de emergencias: "El Estado de Chile desde el 2010 ha generado, durante sucesivos gobiernos, una modernización muy importante en la gestión de emergencias y desastres".

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió al paso de los cuestionamientos públicos tras el aluvión que azotó a Las Condes. (FOTO: ATON)

"Eso -añadió- significa una nueva ley para Senapred, modernizar todo el sistema Senapred, ir avanzando en inversión para la primera respuesta y para la preparación".

En ese contexto, llamó a tener "cuidado con pretender que, con ocasión de una emergencia específica, cualquier omisión es sinónimo de una negligencia".

Consultado por la necesidad de contar con instrumental técnico para anticipar estos fenómenos, Pavez señaló que un radar meteorológico representa una inversión del orden de los 800 millones de pesos y sostuvo que esos recursos deben planificarse de manera estratégica.

Pavez justificó la celeridad para decretar estado de catástrofe en la capital señalando que "por razones geográficas hay respuestas que son más rápidas que otras". (FOTO: ATON)

Sus declaraciones se producen en medio de la discusión del Presupuesto 2027, en el que el Ejecutivo propone un recorte del 2,5% a los fondos de Senapred, y del debate sobre la red de radares anunciada en 2019, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, que no llegó a concretarse.

Cuestionamientos por los plazos de respuesta

Pavez también respondió a las críticas por la rapidez con que el Presidente José Antonio Kast anunció la declaración de zona afectada por catástrofe en Las Condes, en poco más de tres horas.

Los cuestionamientos apuntan al contraste con la emergencia de julio en la zona norte, donde el decreto tardó cinco días, pese a registrarse 17 mil damnificados y 13 personas fallecidas.

El subsecretario del Interior sostuvo que, por razones geográficas, existen respuestas operativas que son más rápidas que otras.

Senapred explica por qué no envió la alerta SAE

Por su parte, la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, descartó que existiera un error al no enviar la alerta del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) a los teléfonos celulares de la población afectada.

La directora de Senapred descartó la alerta SAE argumentando que "no hubo posibilidad de generar procesos de evacuación de manera anticipada". (FOTO: ATON)

"Lo que vivimos ayer fue un evento súbito, que se explica fundamentalmente por la gran cantidad de precipitaciones que ocurrió en un corto periodo de tiempo concentrado en ese lugar. No hubo posibilidad de generar procesos de evacuación de manera anticipada y, en ese contexto, no se justifica el envío de una mensajería SAE", afirmó.

"Los procesos de evacuación se generan con la activación del Sistema de Respuesta. No se evacúa solo con SAE. Hay todo un despliegue realizado para poder hacer esas evacuaciones y el SAE va a reforzar el proceso", sostuvo Cebrián.

La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación penal para determinar eventuales responsabilidades en la catástrofe. (FOTO: ATON)

Fiscalía investiga eventuales responsabilidades penales

La Fiscalía Metropolitana Oriente inició de oficio una investigación para determinar si existen responsabilidades penales por los daños y las situaciones de riesgo provocadas por el aluvión, durante el cual varios vehículos fueron arrastrados con personas en su interior.

Consultado sobre eventuales fallas de infraestructura o coordinación, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Luis de Grange, sostuvo que estos fenómenos naturales son impredecibles y comparó su comportamiento con el de los terremotos.