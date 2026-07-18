Balance sistema frontal: Miles de viviendas dañadas y 261 mil hogares sin luz entre Atacama y La Araucanía

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó este sábado cuatro personas fallecidas, un desaparecido en la Región del Maule y 261.754 clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de Atacama y la Araucanía por el sistema frontal que azota gran parte del país.

La autoridad reportó además la destrucción total de 20 viviendas y daños de carácter mayor en otras 412 estructuras, concentrándose la mayor complejidad técnica en las regiones de Coquimbo y Valparaíso debido a desbordes y fallas en el suministro de agua potable.

En un punto de prensa, Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, confirmó que "el balance actualizado registra cuatro personas fallecidas, cinco personas lesionadas, una persona que se mantiene como desaparecida en la región del Maule, 969 personas albergadas, 20 viviendas destruidas, 412 con daño mayor, 8.859 viviendas con daño menor y 1.729 viviendas con daño en evaluación".

Impacto en servicios básicos

En cuanto a la situación de los servicios básicos es compleja, la autoridad informó que, "al corte que realizamos para la evaluación en la mesa técnica, se registran 261.754 clientes sin suministro en el tramo entre Atacama y la región de La Araucanía, concentrándose la mayoría de ellos en la región de Valparaíso".

"Respecto al suministro de agua potable, tenemos 12.230 clientes sin suministro en la Región de Coquimbo", dio cuenta Cebrián.

El suministro de agua potable presenta cortes críticos en las regiones de Coquimbo y Valparaíso por fallas técnicas. (FOTO: ATON)

Alarmas vigentes

La autoridad recordó que el peligro no ha pasado, especialmente por la saturación del suelo.

"Les pedimos a las personas mantenerse también alejados de cursos de agua y de lugares que han sido afectados por remociones en masa, porque todavía pudieran representar algún riesgo", enfatizó la directora de Senapred.

Gobierno refuerza ayuda aérea y presencia militar

En tanto, en este punto de prensa se informó también que el Gobierno dispuso el reforzamiento de la presencia militar y el despliegue de medios aéreos en la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco para iniciar evacuaciones y rescates a partir de las 6:30 de la mañana de este domingo.

El operativo busca asistir a personas aisladas tras desbordes de cauces y remociones en masa provocados por lluvias que, según el Ministerio del Interior, superaron todas las expectativas técnicas, obligando a priorizar la asistencia en zonas críticas como Ovalle.

"En la Región de Coquimbo también se está reforzando la presencia militar para tener una respuesta mayor y más pronta a los requerimientos de la comunidad", destacó el biministro Claudio Alvarado.

Finalmente, el ministro envió un mensaje de "tranquilidad a la población, de que el Gobierno con sus equipos técnicos está trabajando de manera seria, ordenada y reaccionando de acuerdo a las circunstancias que se van generando con todos los medios disponibles. En una emergencia el Gobierno no escatima nada".